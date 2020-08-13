شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالسلام» يشيد برباعي حراسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقي رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

جاء ذلك في ظل ظهور وتألق الرباعي بشكل قوي خلال أدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم، وخاض الرباعي فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.