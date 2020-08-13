شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «كارتيرون» وطبيب الزمالك للاطمئنان على المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وجاءت الجلسة للوقوف على آخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين، ومنهم يوسف أوباما، الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي، اللذين يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما.

وحرص أسامة على نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين، مؤكدا له أن الأمور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمأن منه المدرب على كل الأمور الطبية الخاصة بكل اللاعبين.

وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية صباح اليوم، قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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