شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للزمالك استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة بدنية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشملت الفقرة بعض الإطالات والأمور العضلية، وذلك لزيادة معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق، فيما عقب ذلك قيام اللاعبين بالركض الخفيف حول الملعب، لمدة عشر دقائق.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.