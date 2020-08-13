شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطمئن على «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
واطمأن المدير الفني، خلال الجلسة، على حالة اللاعب، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.
وواصل «أوباما» البرنامج التأهيلي على هامش المران المقام حاليًا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وكان «أوباما» قد تغيب عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة التي يعاني منها، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
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