شكرا لقرائتكم خبر عن «نتعلم معا ونلعب معا».. مسابقات بين الشباب وأقرانهم من الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الخميس، أحداث وفعاليات أكبر مسابقة فنية بين لاعبي الأولمبياد الخاص الدولى من الشباب والمدارس من ذوى الإعاقة الفكرية وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، من منطقة شمال أفريقيا، ويمثلها الأولمبياد الخاص المغربي، وإقليم أمريكا الجنوبية ويمثلها المكسيك «نتعلم معا ونلعب معا»، كخطوة هامة من أجل الدمج وقبول الآخر من خلال أنشطة برنامج المدارس الموحدة كجزء من مشروع «SNF» مؤسسة ستاڤروس نياركوس.

ويقام هذا الحدث لأول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولى، وقد أسندت عملية التحكيم في فروع المسابقة الخمس الرسم والغناء والشعر والعزف على الآلات الموسيقية والرقص، إلى نجم الكرة المكسيكى خواكين بيلتران، وهو لاعب كرة قدم محترف وسفير الأولمبياد الخاص المكسيكي، والجراح الطبيب والفنان المغربي نزار غالى، ومن الأولمبياد الخاص الدولى سكوت جيرسن، وتهدف المسابقة إلى إظهار مهارات لاعبى المدارس الموحدة في الفنون إلى جانب قدراتهم الرياضية إلى جانب التعرف على أصدقاء جدد.

وصرحت فرح رجائى مدير برنامج المدارس الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن كل زوج من المتسابقين من لاعبى الأولمبياد الخاص من ذوي الإعاقة الفكرية وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، سوف يقومان في الاشتراك بكل فرع من فروع المسابقة، ويقوم الحكام الثلاثة كل حكم منفردا بإعطاء نقاطه ثم يتم جمع نقاط الحكام الثلاثة وإعلان النتيجة النهائية لكل مسابقة فنية.

وتضيف فرح بأن الثنائيات التي سوف يشاركون في أول مسابقة فنية للمدارس الموحدة «نتعلم معا نعلم معا» من المغرب يحيى بنطالب، وهيثم بنطالب، اللذان سيعزفان أغنية، وكنزة بغدادي وسلمى بغدادي، أميرة وآية الوليدي الحكيم ستقومان بالرقص، ياسمين منير، وجهان جدو ستقوم بعرض رقصة ايضا، أما زوجى المكسيك فيمثلها دينيس بيريز ونادية، ورباندينيرا وخايرو خيمينيز، وأردريا وكويباس كيور، لوسيرو ألفاريز ولورا أوروبيسا.