شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تدعو مصر للمشاركة في دورة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي البرنامج المصرى للمشاركة فى الدورة التدريبية الخاصة بالإعداد البدني الآمن للاعبين خلال وبعد جائحة كورونا بتنظيم إماراتى، عبر تقنية "ويبينار"، حيث يحرص البرنامج الإماراتي، برئاسة الوزيرة شما المزروعي، رئيس مجلس الأمناء، على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولى بإقامة مجموعة من الدورات العلمية التى يتم فيها استقدام خبراء وأساتذة جامعات فى الرياضات المختلفة بالتعاون مع مركز إعداد القادة، من أجل بدأ الاستعداد لعودة الأنشطة الرياضية وممارسة لاعبى الأولمبياد الخاص تدريباتهم الخاصة ووفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولى، والذى يحرص على حصول اللاعبين على ثلاث جرعات تدريبية فى الأسبوع، وجاءت جائحة كورونا ليتم إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بما فى ذلك التدريب الرياضي.

وصرح د.عماد محي الدين بأنه ومع عودة عدد كبير من دوريات كرة القدم فى العالم وأيضًا لباقي الرياضات المختلفة، دعا المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي، بضرورة عمل دورة تدريبية علمية يتم خلالها تأهيل جميع المدربين والإداريين إلى اتباع خطوات علمية مدروسة قبل العودة الفعلية للأنشطة الرياضية سواء تدريبًا أو ألعاب ومسابقات، من خلال إقامة تلك الدورة والتي سوف تقام على يومين الخميس 13 أغسطس وتشمل دورة بعنوان (الإعداد البدني لرياضيين الالعاب الجماعية)، يلقيها الدكتور عاطف رشاد، أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، المندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولي، ومحاضرة يوم 14 اغسطس بعنوان (الإعداد البدني لرياضيين الألعاب الفردية) يلقيها أيضا الدكتور عاطف رشاد.

ويضيف «محي الدين» بأن الأولمبياد الخاص الدولى يضع فى الاعتبار العودة الآمنة للاعبين، نظرًا لما يعانيه لاعبو الأولمبياد الخاص من ظروف خاصة، وضرورة اتباع أقصى اشكال الحيطة والحذر واتباع اقصى الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع اللاعبين ،وأيضا باقى عناصر الأولمبياد الخاص من مدربين وإداريين ،وحنتى أسر اللاعبين الذين يحرصون على اصطحاب أبنائهم خلال الحصص التدريبية.