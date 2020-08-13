رسميًا.. هدف «سون» في شباك بيرنلي الأفضل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، عن فوز الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم نادي توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل هدف بالدوري عن هذا الموسم 2019 / 2020.
وأحرز سون، هدفه الرائع في مرمى بيرنلي في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام بخماسية، بعدما انطلق بالكرة من نصف ملعب فريقه وراوغ جميع منافسيه قبل أن يودع الكرة الشباك.
وانتهى موسم 2019-2020 بتتويج ليفربول بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما، فيما أنهى توتنهام الموسم في المركز السادس ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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