شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل «رمضان».. رسالة قوية من وائل جمعة: «مش إحنا اللي بنعمل تماثيل عجوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، رسالة قوية عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بعد تأكد رحيل اللاعب رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء واقترابه من الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وقال جمعة، في تغريدة أولى: "الفتره اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليًا فيها دروس كتيرة جدًا لإداره نادينا في التعامل مع اللاعبين، أهمها بس اللي باعك مرة هيبيعك ألف مرة، وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك، ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي".

وأضاف في تغريدة ثانية شديدة اللهجة: "لتاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطه دي، أولا العقود كانت خمس سنين وقبل نهايه العقد بسنتين لومجددتش مع السلامه أو تتجمد وفي ألف لاعب بتمني يلعب عندك.. ثانيًا، مش إحنا اللي بنعمل تماثيل عجوة وعمر ماحد يلوي دراع النادي الاهلي.. دائمًا وأبدًا سيظل الأهلي بمن حضر».