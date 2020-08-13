شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. «مينديز» يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر الصحفي الإسباني الشهير جوييم بلاجيه مفاجأة بإعلانه عرض نادي يوفنتوس الإيطالي خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على نادي برشلونة الإسباني، الغريم اللدود لريال مدريد النادي السابق لصاروخ ماديرا.

وأوضح الصحفي بصحيفة «سبورت» الكتلونية، في ظهور على BBC 5 Live، أن السبب وراء ارتباط اسم كريستيانو رونالدو بالرحيل إلى باريس سان جيرمان هو أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يعطي تعليمات للعثور على فريق جديد لرونالدو».

وأضاف: «لقد رأينا هذا خلال الأشهر الستة الماضية وريال مدريد رد رفض بشكل قاطع عودته، وكذلك ظهر الحديث عن الدوري الأمريكي وكل هذا لأن يوفنتوس يرغب في التخلص من راتبه، والأمر كارثي إلى هذا الحد، لقد تم عرضه على الجميع بما في ذلك برشلونة، ولست متأكدًا إذا كان بإمكانهم التخلص منه بسهولة خاصة في ظل راتبه الذي لا يزال يتقاضاه 23 مليون يورو صافية، وهو الراتب نفسه الذي كان يحصل عليه في ريال مدريد، فمن سيدفع هذا الكم من المال؟».