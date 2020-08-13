بسبب دوري الأبطال.. اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، بسبب تعارض موعدها مع مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة تدرس تقديم موعد انطلاق مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي لمدة ساعتين، لتكون في السابعة مساء الجمعة، لكي تتمكن الجماهير المصرية من متابعة المباراتين.
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