شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
جاء ذلك في أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرح البرنامج التدريبي للاعبين تمهيدا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبة التي سيقوما بها مع اللاعبين.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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