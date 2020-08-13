شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك قبل مواجهة مصر المقاصة. جاء ذلك تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وذلك قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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