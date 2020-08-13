شكرا لقرائتكم أيمن يونس : الاهلى والبدرى وتريزيجيه سبب انتقال رمضان صبحى لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن فكرة الاعارة مرفوضة فى الاندية الكبيرة مثل الاهلى والزمالك وتعد مخاطرة كبيرة وغير محسوبة بعد رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" المفروض أن رمضان صبحى لاعب محترف بس أنا شايف أنه لم يستغل احترافه سوى فى العودة لمصر من انجلترا ، كان لازم يكمل ويكافح زى تريزيجيه الذى يصر على استكمال رحلته بالدوري الانجليزى رغم كل الصعوبات التى واجهته وكذلك أحمد حجازى فكل منهما متمسك بتجربته الاحترافية ويرفض نهايتها مهما كانت كل المغريات".

ويضيف أيمن يونس :" كمان الاهلى أخطأ ، الاعارة ريسك كبير وغير مفضلة فى الاندية الكبيرة ، فرصة نجاح أى لاعب كبيرة فى الاهلى والزمالك بفضل الاستقرار والجماهير وتخمة النجوم لذا فإن ناديه الاصلى سيكون هو أكبر الفائزين من الاعارة بعد تلميع لاعبه بمشاركته بصفة مستمرة وفتح المزاد المالى عليه".

وتابع نجم الزمالك السابق:" بردو سمعت أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر قال أن الافضل لرمضان صبحى يستمر فى مصر ولايعاود الاحتراف عشان يكون قدام عينى وأتابعه ، بتمنى يكون التصريح ده غلط بس للاسف البدرى لم يخرج لنفى التصريح ".

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

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وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.