شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاصة.. درس فرنسى لحازم إمام بالمران.. وتألق حراس الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بتوجيه بعض التعليمات الخاصة لحازم امام لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وطالب المدير الفني اللاعب بمهام فنية خاصة يقوم بتنفيذها الفترة المقبلة.

بينما تلقي رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام مدرب الحراس وذلك على هامش المران.

جاء ذلك في ظل ظهور وتألق الرباعي بشكل قوي خلال آدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم، وخاض الرباعي فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام ، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة .

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وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي وذلك على هامش المران ، وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة .

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق وذلك على هامش المران ، وجاءت الجلسة للوقوف على أخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي واللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما .

وحرص أسامة علي نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الامور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمئن منه المدرب علي كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.