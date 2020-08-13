شكرا لقرائتكم لاعب المصرى: 22 حالة كورونا فى الفريق بعد إجراء المسحة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ياسر لاعب النادى المصرى البورسعيدى، أن نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو المصرى قبل مباراة الغد أمام الاسماعيلى جاءت ايجابية لـ22 لاعبا فى النادى البورسعيدى، بينما جاءت نتيجة المسحة الخاصة به سلبية، وكتب أحمد ياسر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" الحمدلله نتيجة مسحتي سلبيه و 22 لاعب نتيجة المسحه ايجابي مصابين بكورونا دعواتكم ربنا يشفيهم و يعافيهم و ربنا خير حافظ".



أحمد ياسر

فيما كشف عبد الظاهر السقا، مدير النشاط الرياضى بنادى المصرى البورسعيدى، تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن النادى البورسعيدى ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، وعبدالظاهر السقا، وذلك قبل مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى كانت من المقرر أن تجمع بينهما فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

نشر عبد الظاهر السقا عبر الاستورى الخاص به عبر تطبيق واتس آب: "بقالى 46 سنة باكل واشرب ومكنتش حاسس بنعمة التذوق، النهاردة بس حسيت أنى كنت مقصر مع ربنا فى الحمد على هذه النعمة.. الحمد لله".

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أكد عبد الظاهر السقا، من قبل أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أجل تأجيل مباريات المصرى بعد ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، وأضاف عبد الظاهر فى تصريحات خاصة أن رئيس اللجنة الطبية أكد أنه ليس مختصًا بتأجيل المباريات.

وأوضح عبد الظاهر أنه تواصل مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، ويقوم النادى حاليا بإعداد مذكرة لتقديمها للاتحاد من أجل تأجيل مبارياته لأنه لا يوجد لاعبين لخوضها، مُعربًا فى تصريحاته لـ "اليوم السابع"، عن اندهاشه من تفاقم الإصابات خاصة أن الأمور كانت جيدة حتى مباراة الزمالك واللاعبين لم يغادروا المعسكر عقب اللقاء، وغير معروف سبب تطور الإصابات بهذا الشكل.

وكان طارق العشرى قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وقال العشرى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعيًا وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التى خضعنا لها قبل مباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعبًا من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى وأنا وعبد الظاهر".