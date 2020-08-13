شكرا لقرائتكم سر رفض كارتيرون إحالة مصطفي محمد على دكه الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك نصائح من بعض معاونيه في تدريب الفريق الأبيض بإحالة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لدكة البدلاء خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد تراجع مستواه منذ عودة مسابقة الدوري، وفتح الباب لإشراك لاعبين آخرين وتجهيزهم للمرحلة القادمة.

"الخليج 365" علم أن مارتيرون رفض فكرة تجميد مصطفى محمد رغم تراجع مستواه لأسباب كثيرة أبرزها أنه أحد نجوم الفريق الأبيض وتألق بشدة قبل فترة التوقف ويحتاج إلى الوقت والصبر عليه قبل أن يعود للتألق مجددا مع فريقه.

كما يخشى كارتيرون أن يؤثر قرار تجميد اللاعب على ستواه بالسلب ويفقد اللاعب ثقته في نفسه ، بخلاف أنه ليس لديه بديل للاعب بنفس الكفاءة في ظل تراجع مستوى الثنائي كابونجو كاسونجو وعمر السعيد.

ومن أبرز الأسباب التي تجبر كارتيرون على رفض تجميد مصطفى محمد هي تجهيزه لمباريات دوري الأبطال ، لقيادة هجوم الفارس الأبيض في مباراة الرجاء بنصف نهائي البطولة الإفريقية واستغلال مشاركته في الدوري من أجل تجهيزه في الدوري واستعادة مستواه المعهود ويصل إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض المقام على ملعب النادي أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص المدرب الفرنسي على منح اللاعب بعض النصائح الفنية من أجل تنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام كارتيرون بتشجيع اللاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة، وذلك في ظل حرصه على دعم جميع لاعبي الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا بمواجهة الاتحاد السكندري، بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران اليوم على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون، وقاد أمير عبد العزيز المجموعة في مران اليوم، حيث خضعوا لبعض التدريبات بدون الكرة وبالكرة خلال المران، بينما خاض باقي اللاعببن المران بشكل طبيعي.