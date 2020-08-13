تقارير إنجليزية.. 4.8 مليون جنيه إسترلينى فاتورة ضم رمضان صبحى لبيراميدز

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي انتهت إعارته للنادي الأهلي مؤخراً يستعد لخوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، وذكرت صحيفة Huddersfield Daily Examiner المهتمة بأخبار نادى هدرسفيلد، أن رمضان صبحي اقترب من التوقيع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل 4.8 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى.

من ناحية أخرى، أكد مارك هودنسون المدير الفني السابق لفريق هيدرسفيلد، أن رمضان صبحى سنه صغير ومازال أمامه الفرصة للمشاركة في الدورى المصرى ، كما أن سنه الصغر سبب أيضا في عدم استمراره في الدورى الإنجليزى.

وأَضاف هودنسون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن سبب تفكير اللاعب في الرحيل عن الأهلى في الوقت الحالي هو ندرة مشاركته وعدم الظهور مع الفريق فى المباريات بكثرة.

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وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.