شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يقدم لإدارة الأهلى حلا للحفاظ على نجومه من إغراءات العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وليد صلاح الدين نجم الاهلى الاسبق ، إدارة الاهلى بمراجعة طريقة تفكيرها فى التعامل مع ملف تمديد عقود النجوم بعد رحيل خمسة لاعبين كبار أخرهم رمضان صبحى الذى فضل الانتقال لبيراميدز ، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" رمضان صبحى من أبنائى فى الاهلى دربته فى سن عشرة سنوات و12 عاماً ويملك موهبة كبيرة ، بس لازم نعرف أن الاموال أصبحت تتحكم فى تفكير الجيل الحالى من اللاعبين بطريقة واضحة ولاتحتاج لتأكيدات".

ويضيف وليد صلاح الدين :"الاندية الكبيرة مثل الاهلى والزمالك يستحيل أن تقف على رحيل أى لاعب ، ممكن يحصل هزة تستمر سنة أو أثنين أو حتى ثلاثة ولكن فى النهاية يعود الكبار لحصد البطولات بسهولة".

وتابع وليد صلاح الدين :"لازم الاهلى يفتش عن أسباب رحيل النجوم ، هل العقود محتاجة تتغير أو يكون فيه تغيير بطريقة التفاوض ، كمان لازم نلغى قصة تقسيم عقود اللاعبين لفئات ، هذا الامر غير موجود فى أوربا ، كل لاعب ليه قيمته وثمنه ومالوش علاقة بعقد زميله".

ويضيف نجم الاهلى الاسبق :" رحيل أحمد فتحى وعبد الله السعيد ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشورعن القلعة الحمراء فى الموسم الجديد خسارة كبيرة بالفعل ، وأربعة منهم انتقلوا لبيراميدز وهذا أمر غريب للغاية ، على مدار التاريخ لم نرى لاعباً يضع الاهلى خيار ثانى فى حياته ".

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وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.