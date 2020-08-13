شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا عقب التدريب فى النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر غداً الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، عقب ذلك يدخل الفريق معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء المقرر له بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز .

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم اليوم ، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة ، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى.

و قامت المجموعتين بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة ، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة .

عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب ، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية .

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يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة .

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وجاءت الجلسة للوقوف على أخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي واللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما .

وحرص أسامة علي نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الامور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمئن منه المدرب علي كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.

وانطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، جاء ذلك في أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.