شكرا لقرائتكم فايلر يطالب معاونيه بتقرير مفصل عن الوداد قبل موقعة دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريراً تفصيلياً عن فريق الوداد المغربي ونتائجه في بطولة الدوري المغربي والإصابات التى يعاني منها الفريق وغيرها من التفاصيل الفنية قبل مواجهة الفريقين أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة أو برج العرب،وتحدث فايلر مع معاونيه عن أهمية حصوله على جميع المعلومات الخاصة بالمنافس المغربي قبل مباراتهما معاً الشهر المقبل لدراسة الخصم المغربي جيداً قبل اللقاء المرتقب الذي يتطلع فيه الاهلي لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة.

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ورغم إنشغال فايلر بمباريات الدوري حيث سيخوض الأيام المقبلة مباريات هامة أبرزها الإنتاج الحربي غداً ثم الزمالك يوم 22 الشهر الجاري إلا أن المدرب السويسري طلب تقريراً عن الخصم المغربي من أجل إستكشافه جيداً والإستعداد له بالشكل الأمثل.

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالاهلي تدريبته مساء اليوم ،الخميس، استعداداته لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غداً بإستاد السلام في الدوري الممتاز وهي المباراة التى يأمل فيها المارد الأحمر لمواصلة إنتصاراته بعد الفوز على إنبي الأحد الماضي في أول مباراة بعد عودة الدوري الذي توقف عدة اشهر بسبب "جائحة" كورونا وشهدت تدريبات الاهلي الماضية إستعدادات قوية لمباراة الغد وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال مباراة إنبي التى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.