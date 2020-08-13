السبب الجوهرى فى رحيل رمضان صبحى عن الأهلى؟ ذئب الميركاتو بيت القصيد

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جدة - عمرو شويل لعب تعاقد النادي الاهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دوراً كبيراً في رحيل رمضان صبحي عن الاهلي ورفضه البقاء فقد ابدى لاعب هيدرسفيلد الأنجليزي غضبه الواضح من تعاقد القلعة الحمراء مع "جناح" المقاولون قبل عدة أسابيع.
رمضان صبحي فاجئ إدارة الأهلي أمس ، الأربعاء، برفض البقاء في النادي وهو ما كشفه أمير توفيق مدير تعاقدات الاهلي الذى أكد أن اللاعب أبلغه بإنه سيرحل إلى بيراميدز وهي المفاجأة التى نزلت كالصاعقة على رأس ملايين الأهلاوية بإعتبار أن رمضان صبحي صاحب إمكانيات فنية والأهم أنه يمتلك "شخصية" الأهلي التى يفتقدها كثيرون من الجيل الحالي في الفريق.
المتابع لقضية رمضان صبحي يعلم جيداً أن اللاعب كان مُذبذب بشأن فكرة البقاء في الأهلي بسبب رغبته في العودة لأوربا تارة أو الحصول على عقد مالي أفضل من العرض الأهلاوي تارة أخرى بجانب ضغوط المُحيطين به والذين نصحوه بعدم البقاء في الفريق قبل أن يتعاقد الاهلي مع طاهر محمد طاهر أوائل شهر يوليو الماضي بشكل رسمي لمدة خمسة مواسم وهي الصفقة التى أثارت غضب رمضان بشكل واضح.
وعلم "الخليج 365" أن رمضان وجه عتاباً لإدارة الاهلي في بعض جلساته الخاصة بسبب صفقة طاهر محمد طاهر ، وقال اللاعب: كيف يتعاقد الاهلي مع طاهر محمد طاهر ثم يطلب التعاقد معي ، وواصل حديث العتاب : طالما أن الاهلي طلب إستمراري مع الفريق لماذا قرر الاهلي ضم "جناح" المقاولون؟
تعاقد الاهلي مع طاهر محمد طاهر كان بمثابة "المسمار" الأول في نعش علاقة رمضان صبحي مع الأهلي فقد بدأ اللاعب يتفاوض مع الاهلي بدون جدية أو رغبة أكيدة في البقاء مع القلعة الحمراء خاصة وأن أشخاص قريبين منه أكدوا له أن الاهلي قد "يغدر" به في أي وقت لذا عليه التفكير في مصلحته الشخصية فقط ومن هنا ظل اللاعب يُماطل الاهلي بشأن التجديد فرغم أنه سبق وأكد لأدارة النادي إنه سيُجدد لو أتفق الأهلي مع هيدرسفيلد على شراؤه ثم أكد أنه لن يلعب في مصر لغير الأهلي إلا أنه "نسف" كل هذه الوعود وطلب الرحيل لبيراميدز في وقت كان قد إتفق فيه الاهلي مع هيدرسفيلد على جميع الأمور المالية.
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