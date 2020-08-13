شكرا لقرائتكم زوجة أحمد فتحى تكشف حقيقة هجومها على الأهلى بعد رحيل رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الاهلى هجومها على مجلس إدارة القلعة الحمراء عقب إعلان رمضان صبحى رغبته فى الانتقال لبيراميدز ، وكتبت نورا إسماعيل عبر حسابها على انستجرام :"منذ الاونة الاولى لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى الامور الخاصة بأحمد فتحى ولا بالنادى الاهلى ولم أصرح فى هذا الشأن تقديراً لقرار أحمد وتقديراً لجماهير الاهلى ولانه ليس دوري " ، وتابعت زوجة الجوكر :"ماكتب أمس على صفحتى شىء شخصى فى حياتى الشخصية ولايخص النادى الاهلى كما فهم البعض وتسبب فى حالة غير جيدة مع الجماهير التى أكن لها كل تقدير واحترام ، هذه صفحة شخصية تخص أمورى الشخصية وليس كرة القدم".

وكانت نورا اسماعيل، قد وجهت رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد ساعات من إعلان رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز ، وكتبت زوجة فتحي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "كل الناس دي غلط وانتوا الي صح جايز ؟" ، وانهالت التعليقات الهجومية من جانب جماهير الأهلي على المنشور، حيث اعتبروه يخص إدارة القلعة الحمراء.

وكان فتحي رفض منذ أشهر تجديد عقده مع الأهلي، واختياره الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليتكرر الأمر مع رمضان صبحي بعد فترة قصيرة.

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.