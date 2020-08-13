برنامج بدني مكثف في الزمالك استعدادا للمقاصة

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جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، جاء ذلك في أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرح البرنامج التدريبي للاعبين تمهيدا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبة التي سيقوما بها مع اللاعبين.

كما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بدنية خاصة للاعبين على هامش المران ، وشملت الفقرة بعض الاطالات والأمور العضلية، وذلك لزيادة معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق، عقب ذلك قام اللاعبون بالركض الخفيف حول الملعب، لمدة عشرة دقائق .

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وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، و اطمأن المدير الفني خلال الجلسة على حالة اللاعب، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وواصل أوباما البرنامج التأهيلي على هامش المران المقام حاليا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وكان أوباما قد تغيب عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة التي يعاني منها.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، جاء ذلك تحت اشراف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.