شكرا لقرائتكم برنامج فرنسى خاص لأصحاب القدم اليسرى بالزمالك استعدادا للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي وذلك على هامش المران الذي اقيم اليوم بملعب النادي، وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة .

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ، وجاءت الجلسة للوقوف على أخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي واللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما .

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وحرص أسامة علي نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الامور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمئن منه المدرب علي كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين، كما حرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرح البرنامج التدريبي للاعبين تمهيدا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبة التي سيقوما بها مع اللاعبين.

كما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بدنية خاصة للاعبين على هامش المران ، وشملت الفقرة بعض الاطالات والأمور العضلية، وذلك لزيادة معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق، عقب ذلك قام اللاعبون بالركض الخفيف حول الملعب، لمدة عشرة دقائق .