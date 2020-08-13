شكرا لقرائتكم شريف إكرامى عبر تويتر: ردى على اتهامات رحيل رمضان صبحى سيراه الجميع قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى الذى أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد على الرد على أحد متابعيه عبر تويتر لتوجيه الشكر لها على تشجيعه لها وانها متابعة له .

و طالب حارس الأهلى من المتابعه أن يكون لها مطلق الحرية فى إفتراض أى شىء أو الإنسياق وراء ما يقال حول اتهامه برحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا : " عموما ردرى سيراه الجميع قريبا " ، خاصة انه يوجد علاقة نسب فى ظل زواج صبحى من شقيقة إكرامى .



شريف إكرامى

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و تلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.