شكرا لقرائتكم التكتيك والعرضيات عنوان مران الإسماعيلى قبل مواجهة المصرى المجهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران صباح اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مسابقة الدورى المحلى ، المران كان خفيفا اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها اللعب تحت الضغط سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة بجانب العرضيات المتقنة.

كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية من التسديدات باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف واختتم المران بتقسيمة مصغرة.

وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى اليوم، بعدما أعلنت طاقم حكام مباراتى اليوم بين أسوان وإف سى مصر، وسموحة مع المقاولون العرب، بينما لم تعلن اللجنة أسماء طاقم حكام مباراة المصرى والإسماعيلى، وهو ما يوضح أن اللجنة الخماسية استقرت على تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا فى الفريق البورسعيدى التى وصلت إلى 21 حالة إيجابية، وهو الأمر الذى يصعب معه إقامة اللقاء ولايزال هناك ترقب داخل الاسماعيلى لصدور القرار بشكل رسمى.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.