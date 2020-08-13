شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لمباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، جاء ذلك تحت اشراف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

ينتظر جهاز الزماكل واللاعبين ظهور نتيجة المسحة غدا الجمعة للاطئمانا على حالة جميع اللاعبين قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء بعد غدا السبت .

فيما تمسك كارتيرون بتواجد مصطفي محمد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي للزمالك امام المقاصة في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري ، ورفض كارتيرون نصيحة البعض باستبعاد المهاجم الشاب من التشكيل بسبب هبوط مستواه في المباريات الأخيرة.

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وعقد كارتيرون عدة جلسات مع مصطفي محمد طالبه خلالها بالتركيز في المباريات وعدم الالتفات للانتقاد الهدام، والابتعاد عن حديث وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف الشفوية.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعيين مدرب أحمال في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم حاجته لهذا المنصب في ظل تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني ، وان اللاعبين يظهرون بمستوي بدني متميز رغم فترة التوقف الطويلة، وهو ما يعني عدم حاجته لتعيين مدرب أحمال جديد.

وكان كارتيرون قد سبق ورفض في بداية تعيينه مديرا فنيا للفريق ، ان يتم الاستعانة بمدرب احمال جديد عقب استقالة مدرب الأحمال السابق، وهو ما جدده لادارة الكرة خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.