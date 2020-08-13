شكرا لقرائتكم جلسة بين كارتيرون وأوباما على هامش مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، و اطمأن المدير الفني خلال الجلسة على حالة اللاعب، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وواصل أوباما البرنامج التأهيلي على هامش المران المقام حاليا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وكان أوباما قد تغيب عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة التي يعاني منها.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، جاء ذلك تحت اشراف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

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فيما تمسك كارتيرون بتواجد مصطفي محمد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي للزمالك امام المقاصة في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري ، ورفض كارتيرون نصيحة البعض باستبعاد المهاجم الشاب من التشكيل بسبب هبوط مستواه في المباريات الأخيرة.

وعقد كارتيرون عدة جلسات مع مصطفي محمد طالبه خلالها بالتركيز في المباريات وعدم الالتفات للانتقاد الهدام، والابتعاد عن حديث وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف الشفوية.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعيين مدرب أحمال في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم حاجته لهذا المنصب في ظل تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني ، وان اللاعبين يظهرون بمستوي بدني متميز رغم فترة التوقف الطويلة، وهو ما يعني عدم حاجته لتعيين مدرب أحمال جديد.