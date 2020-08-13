بـ 100 مليون كاش.. هل يراوغ رمضان صبحي للإنتقال للزمالك ؟

هل تكون مفاجأة مسئولو نادى الزمالك هى الإعلان عن ضم رمضان صبحى؟.. سؤال طرحه كثيرون فى الشارع الرياضى المصرى خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الأهلى رسمياً عدم بقاء رمضان صبحى فى صفوفه، وأن اللاعب سيرحل لنادى بيراميدز حسب رغبته.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل أنه سيُعلن عن مفاجأة مدوّية بخصوص إحدى الصفقات الخاصة بفريق الكرة، وهو ما فتح باب التكهنات بخصوص صفقة رمضان صبحى التى شغلت الجماهير الأهلاوية والمصرية خلال الساعات الماضية، بعدما فجر اللاعب مفاجأة من العيار الثقيل أمس الأربعاء بإعلان الرحيل عن الأهلى رغم أن الأخير كان قد اتفق مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزى على شراء اللاعب نهائياً قبل أن يتراجع رمضان فى وعوده بالبقاء مع الفريق ويطلب الرحيل، مُفضّلاً عرض بيراميدز قبل أن تخرج تكهنات وتوقعات بإمكانية تفجير مفاجأة خلال ساعات بإنتقال اللاعب للزمالك لتكون صفقة القرن من جانب مرتضى منصور الذى تعاقد مع عبد الله السعيد من الأهلى لكن الأخير تحرك فى اللحظات الأخيرة ومنع الصفقة.

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وفى وقت سابق، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحي الذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى، وقال إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الإنجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب، وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى - لمدة يومين - إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحى أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأوروبى لاسيما أنه مملوكًا لنادى هدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التى طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي