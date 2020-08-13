قبل ريمونتادا باريس.. كلوب أحد أبطال الـ(+90) في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يستغرق الأمر سوى 3 دقائق ليحسم باريس سان جيرمان الفرنسي بطاقة تأهله إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 25 عامًا.

نجح باريس سان جيرمان بقيادة ماركوس كوريا وتشوبو موتينج في قلب تأخر الفريق بهدف دون رد لصالح أتالانتا الايطالي إلى فوز بهدفين في الدقيقة 90 و93.

كما كسر الفريق الباريسي عقدة "الطليان" في منافسات دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفوز الأول على الأندية الإيطالية، ففريق العاصمة الفرنسية واجه أندية كالتشيو في 6 مباريات، أمام ميلان (4 مرات) ونابولي (مرتين).. وفشل باريس في تحقيق الفوز على أي منهما (تعادل في 4 وخسر في اثنين).

لم يكن باريس سان جيرمان هو الفريق الأول الذي نجح في قلب تأخره حتى الدقيقة 90 إلى فوز، فسبقه 3 فرق أخرى غيرت الـ(+90) نتائج مبارياتهم.

رصدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في احصائيات كرة القدم واللاعبين 3 فرق سبقت باريس سان جيرمان نجحت في تحويل الخسارة حتى الدقيقة 90 إلى الفوز (باستثناء المباريات التي وصلت إلى لأشواط الإضافية).

مانشستر يونايتد x بايرن ميونخ (نهائي 1999)

في السادس والعشرين من مايو عام 1999، التقى مانشستر يونايتد مع بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو.

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تقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب ماريو باسلر، وحافظ العملاق البافاري على تقدمه حتى الدقيقة (90+1) حينما سجل اللاعب البديل تيدي شيرنجهام هدف التعادل لمانشستر يونايتد، قبل أن يتقدم النرويجي أولي جونار سولشاير في الدقيقة (90+3).

بايرن ميونخ x تيشلسي (ربع نهائي 2005)

في الثاني عشر من أبريل عام 2005، واجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 04/05.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق فرانك لامبارد، ثم تعادل بايرن ميونخ عن طريق كلاوديو بيتزارو.

ثم عاد تشيلسي للتقدم عن طريق ديديه دروجبا، وظل تشيلسي محافظًا على التقدم حتى الدقيقة 90، وفي الدقيقتين 90 و95 سجل ثنائي بايرن باولو جيريرو ومحمد شول هدفي التعادل والفوز للعملاق البافاري لتنتهي المباراة لصالح الأخير بنتيجة 3-2.

بوروسيا دورتموند x مالاجا (ربع نهائي 2013)

في التاسع من أبريل عام 2013، استضاف بوروسيا دورتموند نظيره مالاجا الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم مالاجا عن طريق لاعبه خواكين سانشيز في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم تعادل روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

خلال الربع ساعة الاخيرة من المباراة، عاد مالاجا ليتقدم عن طريق لاعبه إليسيو (دق 80)، ومع بداية الوقت بدل من الضائع سجل دورتموند هدفين عن طريق ماركوس ريوس وفيليب سانتانا لتنتهي المباراة لصالح الفريق الألماني بنتيجة 3-2.