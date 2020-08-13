مصدر لمصراوي: شكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف أدهم السلحدار المدرب العام بفريق نادي الإسماعيلي، أن إدارة ناديه خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد موقفهم من خوض لقاء المصري البورسعيدي، والمقرر إقامته غدًا الجمعة ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وقال السلحدار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس، أن إدارة الإسماعيلي تنتظر الرد على الخطاب الذي تم إرسالة أمس الأربعاء.

وكان مصدر، قال في تصريحات عبر "يلا كورة" اليوم الخميس، إن هناك شكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي نظرًا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تزايد داخل الفريق البورسعيدي بعد إجراء المسحة الطبية قبل مواجهة "الدراويش".

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وأوضح المصدر، أن فريق المصري لم يغادر حتى الآن للاسكندرية من أجل التحضير لمباراة الإسماعيلي والتي من المفترض أن تقام على ملعب "برج العرب".

وكان نادي المصري البورسعيدي، تلقى ضربة يوم الأحد المقبل من خلال إصابة 16 فردًا في الفريق بفيروس كورونا من بينهم الثنائي مدرب الفريق طارق العشري والمدير الرياضي عبد الظاهر السقا.

من جانبه، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل لقاء المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالإضافة إلى إعلان تأجيل أي مباراة إذا تعرض عشرة أفراد للإصابة بفيروس كورونا.

المصري خاض مباراة واحدة حتى الآن منذ عودة استئناف الدوري من خلال مواجهة الزمالك في لقاء انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 14.