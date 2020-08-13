محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، إن الوضع غير مستقر داخل الفريق البورسعيدي، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة عليه أن يمنحنا الوقت الكافي للعلاج.
وخلال تصريحات تلفزيونية، قال العشري: "لا نستطيع الخروج من تلك الحالة، بعض المسحات كانت سلبية وتحولت إلى إيجابية".
وأضاف: "إجراء المسحات يتم في وقت قريب، وكل ما نقوم بإجراء مسحة جديدة تظهر حالات أخرى".
وتابع: "كل ما بيزيد عدد الحالات نتأثر بالسلب، نطالب اتحاد الكرة بإعطائنا الوقت الكافي من أجل التعافي".
وعن الاتهامات التي وُجهت لأحمد مسعود حارس مرمى المصري باعتباره السبب في تفشي فيروس كورونا بين زملائه، قال: "هناك بعض الاشاعات طالتني وطالت مسعود خلال الفترة الأخيرة".
وواصل: "تم توجيه الاتهامات لي بشكل شخصي بسبب فرح نجلي، نفس الأمر بالنسبة لمسعود الذي أجرى مسحة وتوجه لحضور عزاء والدته".
وعن مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الجمعة، قال مدرب المصري: "الأهم الآن سلامة اللاعبين والجهاز الفني، أعتقد أن الجميع في اتحاد الكرة سيقدر الأمور لأن الصحة هي الأولوية بغض النظر عن إقامة المباراة أو تأجيلها".
وأتم العشري قائلا: "مستعدون لاستكمال الدوري ولكن هناك ظروف قهرية علينا معالجتها أولا".
كانت هذه تفاصيل خبر العشري: على اتحاد الكرة تقدير الأمور.. نحتاح لوقت كافِ للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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