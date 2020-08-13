أنا_مصري 14.. داني عساف مصري كندي ينتظر مكالمة أخرى من ربيع ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كاد يُسجل مشاركته الأولى مع منتخب الشباب المصري ولكن وصوله المتأخر جعله يتدرب فقط دون المشاركة رفقة الفريق في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي استضافتها السعودية مطلع العام الجاري 2020.

يلاكورة أجرى حواراً مع داني عساف لاعب فريق جامعة أوتاوا وتورنتو في كندا، ضمن سلسلة ننشرها باسم "أنا المصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للتعرف عنهم عن قرب ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها وإلى نص الأسئلة:

* أهلاً داني.. ماذا يُمكننا أن نقول للناس عنك؟

- أنا داني نبيل عساف، وُلدت في كندا يوم 10 أكتوبر 2001 أحمل الجنسيتين المصرية والكندية.

*متى بدأت علاقتك بكرة القدم؟

- والدي كان لاعباً في نادي المنصورة بالفئات السنية المختلفة ويحب كرة القدم جداً فبدأت اللعب بنادي المدينة التي أعيش بها وهي مدينة أوتاوا ومنه انتقلت إلى نادي تورونتو وهو أحد الأندية الثلاث التي تُشارك بالدوري الأمريكي لكرة القدم ولكن رحلت عنه عند التحاقي بالجامعة.

* في أي مركز تلعب؟

ألعب في مركز المهاجم.

*لماذا ترحل عن تورونتو وهو أحد الأندية الكبيرة في كندا؟

- كرة القدم ليست اللعبة الأولى في كندا حتى وإن كنت تلعب في نادي كيبر فلن تحصل على عائد مادي كما هو في أوروبا فعقدت اتفاقاً مع تورونتو على أنني أشارك خلال فترة الدراسة مع فريق الجامعة فدوري الجامعات قوي جداً في كندا ثم انضم لصفوفهم في الإجازة ووافقوا على ذلك وخلال هذه الفترة وصلتني عروضاً من أوروبا.

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* كيف وصلتك العروض وفي أي الدوريات؟

- تدربت مع فريق صربي، بصفوف فريق تحت 23 عاماً به على أن أوقع للعب للفريق الأول وهو فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا ولكن الأمر توقف كما جاء لي عرضاً لقضاء فترة معايشة مع أحد أندية هولندا ولكن كل الأمور توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا وهي العروض التي وصلتني عن طريق وكيل يعمل معي.

*هل تقصد بالنادي الصربي ريد ستار بلجراد؟

لا أريد التحدث عن اسماء أندية طالما أن العرض لم يتم ولكن دعنا ننتظر الفترة القادمة.



* هذا يُعني أنك تحت الأنظار في كندا فهل انضممت للمنتخب هناك؟

- انضممت لمنتخب كندا في سن 15 و 17 وسجلت 3 أهداف، كنت بنادي أوتاوا حينها قبل أن انضم لتورنتو ثم تواجدت في معسكر منتخب مصر في فبراير الماضي مع كابتن ربيع ياسين وكانت الأمور جيدة ولكنني وصلت متأخراً عن موعد المعسكر بسبب ظروف السفر وتنسيق المواعيد فلم أُشارك ببطولة العرب ولكن الجهاز الفني أخبرني أنهم سيتواصلون معي في المعسكرات القادمة.

وكذلك شاركت مع تورونتو في عدد من الدورات الودية أمام ريال مدريد وإيفرتون وويجان وسجلت خلال هذه المباريات.

*ماذا تقصد بظروف السفر؟

- في البداية المنتخب أرسل لنادي تورونتو ولم يُرسل إلى الجامعة فرد النادي أنني الآن في الجامعة فتواصلوا مع لاعب آخر في كندا مصري يريدون ضمه وسألوه عني فتم التواصل هذا كل ما في الأمر.

*كيف ترى انضمامك للمنتخبين؟

- الجميع سعيد جداً خاصة بانضمامي لمنتخب مصر والدي ووالدتي لم يصدقوا الأمر، الأمر كان لنا شيئاً كبيراً كذلك أصدقائي سعدوا بالأمر كثيراً فهم يعرفون محمد صلاح. وأنتظر مشاركتي مع المنتخب.

* من هو المهاجم المُفضل بالنسبة لك ولماذا؟

- أحب دييجو كوستا؛ فأشجع تشيلسي وكان هو بمثابة الوحش.

*هل لديك رسالة تريد توصيلها للمصريين؟

- انتظروني في الفترة المقبلة.