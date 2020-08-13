تقرير.. 4 أوراق متاحة أمام فايلر لخلافة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خرج أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ليعلن عن عدم استمرار رمضان صبحي في صفوف ناديه، كاشفًا أن وجهة اللاعب الشاب القادمة ستكون الانتقال لصفوف بيراميدز بصورة رسمية.

رمضان لعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، فالنادي الأحمر حاول خلال الأيام الماضية الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا نهائيًا إلا أن المفاوضات لم تتم.

والآن سيكون أمام السويسري رينيه فايلر التفكير في بديل رمضان صبحي خاصة أن المدير الفني للفريق الأحمر طالب باستمرار اللاعب بصورة نهائية في ظل البداية المميزة التي قدمها قبل التعرض للإصابة لتحرمه من الاستمرار في الظهور خلال باقي الإعارة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز المرشحين المتاحين أمام رينيه فايلر لخلافة رمضان في الفترة المقبلة:

- جونيور أجايي:

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يكتف بالإشادة برمضان صبحي من الناحية الهجومية، بل امتدح أيضًا المحترف النيجيري جونيور أجايي والذي وصفه بـ"الجوكر" نظرًا لقدرته اللعب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن بخلاف الاستعانة به في مركز المهاجم الصريح.

أجايي شارك مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 25 مباراة كان من بينهم المشاركة في مركز الجناح الأيسر خلال عشر مباريات لينجح في تسجيل هدف الفوز في مباراة النجم الرياضي الساحلي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بخلاف صناعة هدف أمام صنداونز الجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية من نفس البطولة.

وفي مسابقة دوري we المصري خلال هذا الموسم، نجح النيجيري في تسجيل هدفًا أمام نادي مصر خلال الجولة 12 في لقاء انتهى لصالح الأهلي بنتيجة (3-1)، بخلاف تسجيل وصناعة هدف في مباراة المصري والتي انتهت للأحمر بنتيجة (3-0) ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس.

- محمود عبد المنعم "كهربا":

حتى الآن دوّن الوافد في فترة الانتقالات الشتوية محمود عبد المنعم "كهربا" ظهوره مع الأهلي في عشر مباريات سواء كانت محلية أو أفريقية.

كهربا ظهر محليًا مع الأهلي حتى الآن بعدما سجل هدفين وصنع آخر في لقاء طنطا ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر.

وعاد كهربا في الأسبوع السابع عشر ليصنع هدفًا في لقاء طلائع الجيش والتي انتهت النتيجة لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

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وفي المباراة التالية، والتي كانت أمام فريق المصري البورسعيدي استطاع كهربا أن يسجل هدفًا ويصنع آخر.

- محمد شريف:

أعلن الأهلي وتحديدًا عبر مدير الكرة سيد عبد الحفيظ عودة محمد شريف مرة أخرى بداية من الموسم المقبل، حيث يلعب صاحب الـ24 عامًا في صفوف إنبي على سبيل الإعارة.

شريف يعتبر أحد أبرز لاعبي إنبي في الموسم الحالي، حيث يُعد هدفًا للفريق البترولي في مسابقة دوري we المصري بتسجيله تسعة أهداف وصناعة هدفين خلال 17 مناسبة.

ويعتبر شريف نصف قوة إنبي حاليًا، فالفريق البترولي سجل 18 هدفًا في الموسم الحالي كان من بينهم تسعة أهداف لصالح شريف فقط.

ويمتلك شريف القدرة على المشاركة في جميع مراكز الهجوم سواء كلاعب جناح أيسر أو أيمن أو تحت المهاجم.

- طاهر محمد طاهر:

لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، أعلن الأهلي بصورة رسمية في الفترة الماضية عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر قادمًا من صفوف المقاولون العرب في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 20 مليون جنيه بخلاف إضافات أخرى.

طاهر صاحب الـ23 عامًا صحيح أنه لم يشارك مع المقاولون سوى في ست مباريات تخللها تسجيله هدف وحيد كان في مباراة سموحة، إلا أن اللاعب الشاب لم يشارك في بسبب الإصابة والتي منعته من الظهور مع المنتخب الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وبالطبع ستكون صفقة طاهر داعمة لخطط رينيه فايلر والذي أعلن أنه في حال عدم ضم رمضان بصورة نهائية سيبحث عن البدائل والتدعيم لمركز الجناح الأيسر بالفريق.