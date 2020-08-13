"كرسي في الكلوب".. كواليس الساعات الأخيرة في مشوار رمضان مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كانت الأمور تسير على ما يرام بين الأهلي ورمضان صبحي ليتلقى النادي الأحمر صدمة وضربة غير متوقعة في ليلة احتفاله بظهور استاده الجديد على سبيل حق الانتفاع.

وأعلن الأهلي قبل دقائق من احتفاله بالاستاد فشل مفاوضاته مع رمضان صبحي ورغبة اللاعب في الانتقال لنادي بيراميدز ليسدل الستار على 5 أشهر من المفاوضات بالفشل.

البداية

قال مصدر لمصراوي إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قاد المفاوضات بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد منذ خمسة أشهر مستغلاً أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 والتوقعات بإنخفاض أسعار اللاعبين .

ووفقا للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن هيدرسفيلد بالغ في طلباته المادية في البداية وبعد سلسلة من المفاوضات وصل الأهلي لاتفاق بعدما خفض المبلغ إلى النصف لتتجه الكرة إلي ملعب رمضان الذي طلب من إدارة النادي الأحمر "إنهاء المفاوضات" مع النادي الإنجليزي مشدداً على موافقته.

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عرض الـ 100 مليون

أنهى الأهلي المفاوضات بعدما تأكد أن بيراميدز لا ينافسه في الصفقة عبر نجم مقرب من مجلس إدارته فتح خطوط ساخنة مع الجميع وبات عرض الـ 100 مليون الذي تردد تقديمه للاعب محل شك من وجهة نظر إدارة الأهلي التي تعاملت معه على أنه هراء قبل أن يفاجئه رمضان.

المفاجأة

مصدر أخر كشف أن الأهلي أبلغ رمضان صبحي الأثنين بنجاح مفاوضاته مع هيدرسفيلد بعد استدعاء النادي الإنجليزي للاعب وعدم السماح له باستكمال موسمه الممتد بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن الجناح الشاب طلب مهلة للرد على عرض الأهلي الذي بلغ 18 مليون جنيه صافية في الموسم لمدة ثلاث مواسم وهو العرض الأكبر في تاريخ النادي المقدم لأي لاعب.

الصدمة

رمضان صبحي ذهب للأهلي مساء الأربعاء و جمع متعلقاته الشخصية من النادي استعداداً للعودة لإنجلترا وأبلغ أمير توفيق في مكالمة برغبته في الإنتقال لبيراميدز ليصدم مدير التعاقدات بموقف اللاعب ويبلغ رئيس النادي ولجنة التخطيط.

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قبل افتتاح الاستاد في الثامنة من مساء اليوم "تسرب" خبر توقيع رمضان لبيراميدز عن طريق مسئوليه وأحد مسئوليه السابقين ونشرته وسائل الإعلام ليضطر الأهلي للإعلان رسمياً في هذا الوقت الحساس الذي يحتفل به النادي ومسئوليه وجماهيره بالاستاد.

الصفقة

وفقاً لمصدر ثالث فأن قيمة صفقة انتقال رمضان لبيراميدز تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه صافية من الضرائب مع بعض الامتيازات الأخرى .