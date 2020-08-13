تقرير.. رمضان ينضم للقائمة.. رغبة فايلر الخامسة تفشل مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بصورة رسمية أصبح رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد والمعار لصفوف الأهلي، خارج أسوار قلعة الجزيرة بداية من الموسم المقبل، بإعلان من أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي بناء على رغبة اللاعب في الرحيل لصفوف بيراميدز.

رمضان انتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة منذ سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 قبل أن تتجدد الإعارة مطلع الموسم الحالي ليدون ظهوره في تسع مباريات سواء كانت محلية أو قارية.

السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان لديه تصريحات خلال تواجده عبر شاشة "أون تايم سبورتس1" برغبته في الإبقاء على رمضان صبحي في صفوف فريقه، لكن قبل رمضان هل أهداف فايلر من حيث الصفقات تحققت؟..

- بليسينج إلكي:

في سوق الانتقالات الشتوية، حاول رينيه فايلر تدعيم مركز الهجوم فكان الهدف الأساسي هو التعاقد مع النيجيري بليسينج إلكي لاعب فريق لوزيرن السويسري خاصة أن فايلر سبق وأن قاد اللاعب النيجيري عندما كان مدربًا للفريق السويسري في موسم (2018 - 2019).

الصفقة لم تتم حيث كشف مصدر لـ"الخليج 365": "الخلاف بين الأهلي والنادي السويسري ليس ماديًا فقط، لكن هناك أمورًا تتعلق ببنود التعاقد".

في النهاية، حسم الأهلي صفقة المهاجم من خلال التعاقد مع اللاعب السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي ليكون الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوي الأخير بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم"كهربا" قادمًا من ديبورتيفو آفيس البرتغالي.

- أحمد فتحي:

خلال توقف مسابقة الدوري في الموسم الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حاولت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد أحمد فتحي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تجديد عقد فتحي جاء بطلب من المدرب السويسري فايلر، إلا أن "الجوكر" لم يتوصل لاتفاق مادي مع القلعة الحمراء، ليتجه نحو بيراميدز والذي أعلن عن الحصول على خدمات صاحب الـ35 عامًا لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

رحيل فتحي عن الأهلي سيجعل فايلر يعتمد على محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، ليس هذا فقط بل سيكون السويسري مطالبًا بتدعيم هذا المركز خاصة أن هاني سيكون وحيدًا.

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- موليكا أو سيرينو:

رغم تواجد خمسة محترفين في قائمة الأهلي الحالية بداية من التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج، وأخيرًا الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي، إلا أن فايلر طالب بضم أجنبي آخر وتحديدًا أحد من الثنائي جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي، أو جاستون سيرينو جناح صنداونز الجنوب أفريقي.

موليكا مستقبله حُسم رسميًا من خلال الانتقال إلى صفوف ستاندر دو لياج البلجيكي، حيث وقّع صاحب الـ20 عامًا على عقد مدته أربع سنوات رفقة الفريق البلجيكي أس الث وسط اهتمامات فرنسية وتركية إلى جانب الأهلي أيضًا.

في المقابل، قطعت إدارة صنداونز الطريق على الأهلي من خلال تجديد عقد سيرينو لمدة خمس سنوات، حيث كشف مسؤولو النادي الأحمر عن طريق مدير لجنة التعاقدات أمير توفيق والنادي الجنوب أفريقي برغبة من بطل مصر لشراء اللاعب الأوروجوياني.

- رمضان ينضم للقائمة:

صحيح أن الأهلي دعّم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر إلا أن فايلر أعلن بصورة رسمية أنه يرغب في استمرار رمضان صبحي لكن الأخير كان له رأي آخر.

الفترة الماضية شهدت محاولات من إدارة الأهلي لتحويل إعارة رمضان صبحي والتي استمرت لعام ونصف العام إلى شراء العقد من هدرسفيلد بصورة نهائية حيث كشف وكيل اللاعب نادر شوقي أن موكله لن يلعب في مصر سوى للأهلي إذا لم يخض تجربة الاحتراف.

شوقي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، إن رمضان وافق على البقاء مع الأهلي مع الحصول على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي بالاحتراف خارجيًا إذا تلقى عرضًا خارجيًا مناسبًا.

الموقف خلال الساعات الماضية تغير واللاعب الذي أعلن ترحيبه بالبقاء في الأهلي كشف عن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز بعدما قدّم الأخير عرضًا مغريًا وصل إلى 80 مليون جنيه مقسمة على ثلاث سنوات.