تألق رباعي حراس مرمى الزمالك في تدريبات الفريق

تلقى رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. جاء ذلك في ظل ظهور وتألق الرباعي بشكل قوي خلال آدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم. بهم. وخاض الرباعي فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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