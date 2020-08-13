قبل مواجهة لايبزيج.. تعرف على تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد أمام الأندية الألمانية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، نظيره لايبزيج الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتفوق فريق أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات أمام الأندية الألمانية خلال المباريات التي جمعت بينهما في كافة البطولات الأوروبية المختلفة.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني 44 مباراة أمام الأندية الألمانية، ويمتلك الفريق الإسباني سجلًا رائعًا في تلك المباريات.

وخلال الـ44 مباراة، حقق أتلتيكو مدريد الفوز خلال 21 مباراة وتعادل الفريق الإسباني في 7 مباريات، فيما تعرض لـ16 هزيمة.

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وسجل فريق أتلتيكو مدريد 59 هدفًا، وتلقت شباكه 50 هدفًا.

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من عبور الأندية الألمانية في الأدوار الإقصائية بالبطولات الأوروبية حيث عبر في 13 من أصل 17 مواجهة في كافة البطولات.

وعلى جانب آخر، لم يسبق لفريق لايبزيج الألماني بأن يلتقي بأندية إسبانية في البطولات الأوروبية، وستكون مواجهة الخميس أمام أتلتيكو مدريد الأولى له على الإطلاق.