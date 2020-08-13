خصص الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجًا تأهيليًا وتجهيزيًا خاصًا للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. حرص الجهاز الفني علي اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. إشراف الجهاز الطبي للفريق. جاء ذلك في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.