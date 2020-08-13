كارتيرون يعقد جلسة مع أوباما في تدريبات الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليًا بملعبالنادي.
حيث اطمئن خلالها الفرنسي على حالته، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني،مؤكدًا له اللاعب أن الأمور تسير بشكل طيب.
وواصل أوباما البرنامج التأهيلي على هامش المران المقام حاليًا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
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