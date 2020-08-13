رفع معدلات اللياقة البدنية في مران الزمالك اليوم

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وشملت الفقرة بعض الإطالات والأمور العضلية؛ وذلك لزيادة معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق. معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق. عقب ذلك قام اللاعبون بالركض الخفيف حول الملعب، لمدة عشرة دقائق. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

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