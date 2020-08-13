انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
جاء ذلك في أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عنفيروس كورونا صباح اليوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرحالبرنامج التدريبي للاعبين تمهيدًا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبة التي سيقوما بها مع اللاعبين.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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