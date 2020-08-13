الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

جاء ذلك في أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن

فيروس كورونا صباح اليوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على شرح

البرنامج التدريبي للاعبين تمهيدًا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبة التي سيقوما بها مع اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.