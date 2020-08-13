مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاصة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا. جاء ذلك تحت اشراف محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي. المقام حاليا بملعب النادي. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

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