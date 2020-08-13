عطية صابر يكشف الهدف من تكوين فريق إسماعيلي B

قال عطية صابر المدير الفنى لفريق إسماعيلى B أن الجهاز الفنى لديه سياسة واضحة تقوم على إمداد الفريق الأول بالعناصر الواعدة من أجل استمرار دعم القوام الأساسي من أبناء القطاع ، خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين، والرغبة في الاعتماد على أبناء النادي وتعزيز هذا المفهوم لديهم وذلك

بناء على توجهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وقاد صابر أول تدريبات الفريق أول أمس الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

واستكمل صابر :" سنعمل وفق خطة علمية في التدريبات والابتعاد عن السلبيات وكذلك مواجهة أي تشبع أو غرور، وهناك

تركيز كبير على القدرات الشخصية ليخرج اللاعب الشاب للفريق الأول قادرا على مواجهة ضغوط الجماهير والإعلام والسوشيال ميديا ومؤهل بدنيا وفنيا لمسيرة شاقة في الملاعب".

ووجه مدرب الإسماعيلى والحاصل على لقب دورى 2002 رسالة للاعبين :" أتوقع منهم الالتزام داخل وخارج الملعب وطالبتهم بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية مع اتباع نظم عذائية سليمة والنوم لفترة كافية من أجل استخراج أفضل ما لديهم فى الملعب ".