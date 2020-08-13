رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف تعاقد الأهلي مع نجم الدوري الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات من الأساس مع نجم عجمان الإماراتي، الجامبي أبو بكر ستيف تراولي.

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تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الأخير، لم يتفاوضوا مع تراولى وما تردد بشأن ذلك ليس له أى أساس من الصحة.

وتابعت المصادر أن ملف المفاوضات مؤجل بالوقت الحالى لتركيز الفريق فى مشواره المحلى والإفريقى، كما أن قائمة الأجانب بالفريق بها 6 عناصر، وليس من المنطقى أن يتم التفاوض مع أجنبى جديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي استقروا بشكل كبير على عودة المغربى وليد أزارو فى نهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى.