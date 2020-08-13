رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدأ دراسة مستقبله مع الفريق، خاصة عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو: "يشعر رونالدو بالمرارة عقب توديع البطولة، حيث لم يعد النجم البرتغالي الكبير واثقاً من بقائه مع يوفنتوس، كما أنه يدرس كافة الاحتمالات بشأن مستقبله في هذه الأيام، خاصة عقب توديع دوري أبطال أوروبا".

وبسبب حالته المزاجية السيئة، بالإضافة إلى الوداع المبكر من دوري الأبطال، فإن هذا بدوره سوف يؤدي إلى مشاكل تكتيكية بالنسبة للاعب الذي يرغب في الحصول على أفضل أداء وتعاون من زملائه بالفريق على أرض الملعب.

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وفي حال رغبة رونالدو بالرحيل يمكن أن يكون باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب للاعب، حتى وإن كان النادي يعاني من الأثار الاقتصادية الصعبة عقب أزمة كورونا.

وأكدت التقارير أن بيع رونالدو سيكون أكثر فائدة بالنسبة ليوفنتوس عن رحيل ديبالا لذلك لا يمانع النادي في رحيله حيث سيوفر "البيانكونيري" ما يقارب 108 ملايين يورو برحيل النجم البرتغالي، وهي قضايا شائكة يواجهها أندريا بيرلو في أولى تجاربه التدريبية.