رياضة | جوارديولا يهدد انتقال ديبالا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يهدد انتقال ديبالا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي دخول سباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم هجومه بديبالا، خاصة بعد فشل البلجيكي إيدين هازارد، في تقديم المستويات المتوقعة منه.

Advertisements

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن اللاعب الأرجنتيني على رادار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لكن نفس الأمر ينطبق على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسألة بيع ديبالا لن تكون سهلة على الإطلاق من الناحية المادية، لأن يوفنتوس سيطلب رقمًا كبيرًا للتفريط في نجمه الأرجنتيني.