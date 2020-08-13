رياضة | رغم فيروس كورونا.. عودة الجماهير في الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم فيروس كورونا.. عودة الجماهير في الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الجماهير إلى مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم.إل.إس) حيث سجلت المباراة التي انتهت بفوز ناشفيل على مضيفه دالاس 1-0، مساء الأربعاء (صباح اليوم بتوقيت جرينيتش)، حضور نحو 3 آلاف مشجع.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن 2912 مشجعا حضروا المباراة، وهو أقل بكثير من العدد الذي كان مسموحا به وهو 5100 مشجع.

ولم يشارك دالاس وناشفيل في البطولة المجمعة التي أقامتها رابطة الدوري لمدة شهر في منتجع "والت ديزني وورلد" في أورلاندو، بسبب حالات الإصابة بعدوى كورونا بين لاعبي الفريقين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تسجل أكثر من 50 ألف حالة إصابة بعدوى كورونا يوميا.

قبل بدء مباراة أمس، جثا لاعبو الفريقين وكذلك الحكام على ركبهم خلال عزف النشيد الوطني، تعبيرا عن الاحتجاج على العنصرية.