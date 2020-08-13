رياضة | جناح ريال مدريد يستفز زيدان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر جناح ريال مدريد يستفز زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني تحدي إدارة النادي وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق في قرار رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور أن جاريث بيل البالغ 31 عاما، قرر عدم الرحيل عن أسوار قلعة سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، هذا الصيف، ويعتزم الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده بعد موسمين من الآن.

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وأضافت أن المهاجم الويلزي لن يقبل بأي عرض سيقدم إليه، وسيتمسك بحقه في الاستمرار مع ريال مدريد رغم أن راتبه السنوي يعد عبئا كبيرا على النادي الإسباني، أو أي ناد آخر يرغب في التعاقد معه، لذلك قرر اللاعب الاستمرار حتى نهاية عقده صيف عام 2022.