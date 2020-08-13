رياضة | تماثيل عجوة.. تعليقات نارية من وائل جمعة على رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تماثيل عجوة.. تعليقات نارية من وائل جمعة على رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق على توجيه عدة رسائل لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعد إعلان رحيل رمضان صبحي واقترابه من الانتقال لصفوف بيراميدز.

وقال وائل جمعة عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنّا ليه كويسين في النقطه دي أولاً العقود كانت خمس سنين وقبل نهايه العقد بسنتين لومجددتش مع السلامة أو تتجمد وفي ألف لاعب بتمنى يلعب عندك".

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وأضاف :"مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوة وعمر ماحد يلوي دراع النادي الأهلي..دائمًا وأبدًا سيظل الأهلي بمن حضر.. الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليًا فيها دروس كتيرة جدًا لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين".

وتابع:"أهمها بس اللي باعك مرة هيبيعك ألف مرة وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي".